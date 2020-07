Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une belle porte de sortie pour cette recrue estivale ?

Publié le 19 juillet 2020 à 7h00 par Th.B.

N’étant pas parvenu à convaincre la direction du Real Madrid cette saison, Luka Jovic pourrait être prêté voire vendu dès cet été. Dans les petits papiers de Leicester City, les Foxes seraient susceptibles de s’attacher ses services, à une seule condition.

Après une saison plus que réussie à l’Eintracht Francfort qui lui a permis de figurer sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid, Luka Jovic s’est engagé en faveur du club merengue l’été dernier contre la somme de 60M€. Cependant, son aventure madrilène n’est pas une véritable réussite. De ce fait, un départ du Serbe serait d’ores et déjà programmé. Son nom est lié au Milan AC et Ante Rebic a récemment pris la parole concernant son ancien coéquipier de Francfort. « S’il vient à Milan ? Je ne peux pas dire, il n’a pas encore signé. Mais ce n’est pas un hasard s’il est allé au Real Madrid » . Hormis l’Italie, Luka Jovic aurait également la cote en Angleterre.

Leicester dans le coup pour Jovic, mais…