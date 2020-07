Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato : L’AS Monaco pense à Haller (West Ham)

Publié le 21 juillet 2020 à 22h00 par Alexis Bernard

Avec l’arrivée de Niko Kovac sur le banc de touche, l’AS Monaco lorgne sur le profil de Sébastien Haller, que le nouveau coach de la Principauté connaît très bien.

Les chantiers sont déjà lancés du côté de Monaco, où le nouvel entraîneur, Niko Kovac, est déjà à pied d’œuvre. Notamment sur le plan offensif, où il a déjà glissé un nom à ses dirigeants pour le mercato estival. Selon nos informations, il souhaite la venue de Sébastien Haller, actuellement sous contrat avec West Ham.

Ben Yedder sur le départ

Niko Kovac connaît bien Sébastien Haller puisqu’il l’a eu sous ses ordres à l’Eintracht Francfort. C’est même le technicien croate qui a lancé l’attaquant français dans le grand bain de la Bundesliga, avec la réussite que l’on sait. Monaco est donc intéressé par le recrutement de Sébastien Haller mais est-ce que West Ham est vendeur ? Pas sûr. Recruté il y a un an par les Hammers, il a signé une belle première saison avec 7 réalisations et 1 passe décisive en 27 rencontres. De son côté, Monaco prépare la probable succession de Wissam Ben Yedder. Courtisé en Espagne et en Angleterre, l’international français peut partir contre un chèque de 40 millions d’euros. Et les courtisans sont là…