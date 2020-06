Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Un club allemand pense à Ben Yedder !

Publié le 17 juin 2020 à 20h45 par Alexis Bernard

En quête d'un nouvel attaquant pour suppléer le départ de Timo Werner, le RB Leipzig apprécie beaucoup le profil de Wissam Ben Yedder pour lequel l'AS Monaco est à l'écoute des offres.

C'est un dossier peu évoqué, mais Wissam Ben Yedder pourrait faire ses valises cet été. Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé, l'attaquant de l'AS Monaco possède un profil très apprécié sur le marché. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'international français, arrivé en Principauté il y a un an pour 40M€, plaît notamment à Manchester United. En quête d'un avant-centre, les Red Devils échangent depuis un an avec l'entourage de Wissam Ben Yedder qui est donc en bonne place sur la short-list mancunienne. Mais autre club européen pourrait rapidement se positionner.

Ben Yedder pour remplacer Werner ?

En effet, selon nos informations, le profil de Wissam Ben Yedder est très apprécié par le RB Leipzig. Il faut dire que le club allemand va devoir trouver un nouvel avant-centre puisque Timo Werner va partir cet été. Généralement très actif sur le marché français, l'actuel troisième de Bundesliga pourrait donc de nouveau piocher en Ligue 1. Et l'AS Monaco ne semble pas fermée à un départ de l'ancien Toulousain. Le club du Rocher sera effectivement à l'écoute des offres, mais réclame 40M€ pour accepter de lâcher son joueur, soit la somme versée au FC Séville il y a un an pour le recruter. A un an de l'Euro, Wissam Ben Yedder souhaite également partir et retrouver la Ligue des Champions. Dans cette optique, la piste menant au RB Leipzig pourrait lui convenir.