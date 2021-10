Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux dangers XXL à l’horizon pour Ancelotti avec sa nouvelle piste !

Publié le 28 octobre 2021 à 1h00 par D.M.

Intéressé par Youri Tielemans, le Real Madrid va devoir affronter la concurrence du Bayern Munich et de Liverpool dans ce dossier.

Ancien joueur de l’AS Monaco, Youri Tielemans pourrait donner une nouvelle trajectoire à sa carrière à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Leicester, l’international belge n’a toujours pas accepté d’étirer son bail et envisagerait de quitter son équipe lors du prochain mercato estival. « Je pense qu'il y a juste un dialogue entre le club et l’entourage de Youri. Je pense que le club attend une réponse. Mais c'est quelque chose qui est hors de mon contrôle » avait indiqué y a quelques jours son coach Brendan Rodgers. Une situation suivie attentivement par le Real Madrid.

Le Bayern Munich et Liverpool sur Tielemans