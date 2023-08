Dégouté, il se faire virer par l’OM au mercato

Thibault Morlain

Recruté par l’OM à l’été 2010, Loïc Rémy finit par quitter le club phocéen lors du mercato hivernal 2013. C’est en janvier que l’attaquant français fait ses valises en direction de l’Angleterre. Le joueur formé à l’OL s’engage alors avec QPR, mais ce n’était clairement pas dans ses plans. Poussé vers la sortie par l’OM, Rémy n’imaginait pas s’en aller à ce moment comme il l’a raconté.

Agé aujourd’hui de 36 ans, Loïc Rémy en aura connu des clubs tout au long de sa carrière. La France, l’Angleterre, l’Espagne, la Turquie, l’attaquant a parcouru l’Europe. C’est d’ailleurs en janvier 2013 que Rémy s’envole pour la Premier League, s’engageant à l’époque pour QPR. Il est alors transféré en provenance de l’OM, qui ne comptait plus du tout sur lui, au point donc de le pousser vers la sortie.

« L’OM m’a fait comprendre qu’il fallait que je parte »

A l’occasion d’un entretien pour Colinterview , Loïc Rémy a raconté les coulisses de son départ de l’OM, lui qui a été forcé à l’époque de faire ses valises. « J’étais bien là-bas. Pour être honnête, je n’avais pas envie de partir de Marseille. Le club m’a fait comprendre qu’il fallait que je parte, mais je n’avais pas envie de partir. Je m’étais établi dans ce groupe qui vivait bien. C’est après que ça s’est compliqué et que je me suis dit qu’il faut que je parte. Mais dans ma tête, j’étais encore sous contrat, je n’avais pas l’envie de partir … », explique Loïc Rémy.

« Je pars à contre-coeur du club »