Danger pour Luis Enrique, le PSG prépare une surprise ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le timing n'est pas idéal, juste avant le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Mais l'information selon laquelle le PSG aurait contacté Thiago Motta a fuité. Actuellement à la tête de Bologne, l'ancien milieu de terrain italien rêverait d'un retour à Paris. Mais la direction fait-elle une erreur en l'appelant si tôt ?

« Moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui romprai le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas ». Luis Enrique a été clair, il n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs. Le coach du PSG veut s'inscrire dans la durée et faire grandir ce projet parisien. Les résultats plaident en sa faveur puisque le club reste en course pour un triplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions).

Mercato - PSG : Mbappé a négocié en personne un gros transfert ! https://t.co/wKIS8Rtil4 pic.twitter.com/DTAWfo61rr — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Thiago Motta rêverait du PSG

Aux dernières nouvelles, les responsables parisiens étaient ravis du travail réalisé par Luis Enrique depuis son arrivée. Pourtant, Thibaud Vézirian nous apprend que la direction du PSG entretiendrait des contacts avec Thiago Motta. A la tête de Bologne, le technicien italien rêverait d'un retour à Paris. Cette information n'est donc pas à prendre à la légère, surtout qu'il n'existerait aucun accord entre Motta et la Juventus.

Aucun accord avec la Juventus