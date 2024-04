Mercato - PSG : Premier cadeau pour Mbappé au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air l'été prochain, et il semble bien parti pour s'engager avec le Real Madrid. D'ailleurs, à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, la direction du club merengue aurait décidé d'offrir le numéro 10 de Luka Modric au capitaine de l'équipe de France à son arrivée.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans a indiqué mi-février à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat qui arrive à expiration, et s'en ira donc libre cet été. Un accord aurait même déjà été trouvé avec le Real Madrid, qui courtisé Mbappé depuis de nombreuses années. Et un premier cadeau attendrait déjà la star du PSG dans la capitale espagnole...

PSG - Barcelone : Le tacle improbable lâché par Luis Enrique ! https://t.co/SRZp4pauwP pic.twitter.com/ck9WQMm4AO — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Le numéro 10 pour Mbappé au Real ?

En effet, El Chiringuito annonce que le Real Madrid aurait accepté la première demande de Kylian Mbappé qui concerne son futur numéro, et l'attaquant du PSG devrait ainsi se voir attribuer le 10 à partir de la saison prochaine au sein du club merengue .

Modric sur le départ...

L'émission espagnole précise que Luka Modric, jusqu'ici détenteur de ce fameux numéro 10 et qui arrive en fin de contrat avec le Real Madrid, ne devrait donc pas être prolongé. Ce qui laisse le champ libre à Kylian Mbappé...