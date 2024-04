Départ de Mbappé : Le PSG prépare son coup depuis un an !

Thomas Bourseau

Du côté du PSG, on se prépare à la vie sans Kylian Mbappé comme Luis Enrique l’a rabâché au cours de diverses sorties médiatiques. Et en interne, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos discuteraient de la piste Gavi depuis l’été 2023 et non depuis l’annonce du départ de Mbappé. Le crack de 19 ans du FC Barcelone semblerait faire l’unanimité.

Kylian Mbappé a pris sa décision, ou plutôt l’a communiqué à Nasser Al-Khelaïfi, le 13 février dernier à 24 heures de la réception de la Real Sociedad au Parc des princes pour le 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions : il va quitter le PSG en tant qu’agent libre en fin de saison.

Gavi, l’une des options pour combler le vide du départ de Mbappé ?

Et dans la foulée, il a été question d’une volonté du PSG de combler le vide que laissera Kylian Mbappé la saison prochaine par plusieurs recrues dont Victor Osimhen. En parallèle, le journaliste Ben Jacobs confiait un intérêt du PSG pour Gavi et la possibilité du club parisien de miser gros sur le marché des transferts cet été grâce aux économies de plus de 200M€ par an que le Paris Saint-Germain fera sans Mbappé.

L’idée Gavi a pris forme l’été dernier au PSG ?