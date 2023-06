Coup de théâtre, Messi va plomber le mercato du PSG

Pierrick Levallet

Ce n'est plus un secret, le PSG prépare du lourd sur le mercato. Le club de la capitale veut se renforcer massivement cet été et aurait déjà quelques pistes en tête. Luis Campos lorgnerait notamment Ilkay Gündogan, en fin de contrat le 30 juin prochain. Toutefois, le dossier pourrait virer au fiasco indirectement à cause de Lionel Messi.

Lors de ce mercato estival, le PSG a prévu de recruter dans tous les secteurs. Au milieu de terrain, Luis Campos aurait déjà bouclé l’arrivée de Manuel Ugarte. Mais le conseiller football parisien ne compterait pas en rester là dans ce chantier. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité que le PSG lorgnait Bernardo Silva pour son entrejeu.

Le PSG songe à Gündogan

Mais le Portugais ne serait pas la seule piste envisagée pour le milieu de terrain du PSG. Luis Campos en pincerait également pour Ilkay Gündogan, en fin de contrat avec Manchester City le 30 juin prochain. Cependant, le dossier pourrait virer au fiasco pour le club de la capitale, indirectement à cause de Lionel Messi.

Messi va tout gâcher indirectement