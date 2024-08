«Comme Messi», l’OM a signé un phénomène !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Hatem Ben Arfa a réalisé une carrière plus que correct, mais certains l'imaginaient sur le toit du monde. C'est le cas de son ancien partenaire Elinton Andrade, qui n'a pas hésité à le comparer à un certain Lionel Messi. Malheureusement, le Français a manqué de professionnalisme tout au long de sa carrière.

Un talent en or au parcours sinueux. Parler d’Hatem Ben Arfa revient à évoquer un garçon sensible, qui n’a pas réussir à s’intégrer dans le monde du professionnalisme. Pourtant, le Français était doté d’un incroyable talent, rarement vu sur les terrains de football. Nombreux l’ont côtoyé et tous s’accordent à dire que Ben Arfa était un joueur rare, aux milles carrière. A son top à l’OM et à Newcastle, il a également connu d’énormes trous d’air notamment durant son passage au PSG entre 2016 et 2018.

Ben Arfa comparé à Lionel Messi

Ancien partenaire de Ben Arfa à l’OM, Elinton Andrade n’a pas hésité à comparer son talent à celui de Lionel Messi. « Il avait le niveau de Messi. Déjà très jeune, il avait gagné beaucoup de championnats avec Lyon. Mais après, il y a peut-être quelque chose qui a changé dans sa tête, je ne sais pas… Mais c’est le genre de mec qui à 100%, s’il avait eu une mentalité un peu plus professionnelle, aurait pu arriver plus loin. C'est dommage. Il a du caractère, mais je crois que c’est la mentalité professionnelle qui lui a manqué. Le problème, c’est la discipline d’un professionnel ou la discipline d’un athlète. Il n’y a pas que le joueur… » a confié l’ancien portier marseillais lors d'un entretien à Massilia Zone.

« Il était nettement au-dessus du lot techniquement »

Dans les colonnes de L’Equipe, Vitorino Hilton avait également mis en avant les qualités de Ben Arfa, qui n’a plus disputé le moindre match depuis plus de deux ans. « Il était nettement au-dessus du lot techniquement. À l’entraînement, quand il était libéré, on voyait encore plus son talent qu’en match. Il était fantastique dans les petits jeux. Il avait aussi une conduite et une protection de balle incroyables » avait lâché l’ancien joueur franco-brésilien.