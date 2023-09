C’est confirmé, le PSG est déjà menacé pour son mercato 2024 !

Jean de Teyssière

Xavi Simons a quitté le PSV Eindhoven cet été pour retourner au PSG. Le club de la capitale bénéficiait d'une clause de rachat de 5M€ et a décidé de prêter son joueur dans la foulée, pour le RB Leipzig. Il y fait actuellement un début de saison canon, puisqu'il a déjà marqué trois buts, pour quatre offrandes, le tout en seulement cinq matchs. À tel point que les dirigeants allemands aimeraient garder leur pépite.

La trajectoire de Xavi Simons est en train de prendre une nouvelle dimension. Arrivé libre au PSG en provenance du FC Barcelone, le milieu de terrain néerlandais n'avait pas réussi à se faire une place dans l'effectif parisien, avec seulement 11 matchs disputés entre 2020 et 2022. Son départ pour le PSV Eindhoven s'est avéré payant et son prêt pour le RB Leipzig semble lui faire passer un nouveau cap...

L'entraîneur de Leipzig veut garder Simons...

Il y a deux semaines, l'entraîneur du RB Leipzig, Marco Rose, espérait déjà garder Xavi Simons la saison prochaine : « On espère le garder, bien sûr. S’il se sent à l’aise avec nous et qu’il sent qu’on est le bon club au bon moment pour lui, on en parlera. On peut supposer que les garçons prennent leurs propres décisions. Il a consciemment choisi Leipzig comme nouvelle étape dans sa carrière. Peut-être qu’il suivra l’exemple de Dani Olmo, qui évolue maintenant dans un rôle de leader avec nous. »

...le directeur sportif aussi !