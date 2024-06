Catastrophe, le mercato de l’OM est au point mort !

Arnaud De Kanel

Le mercato ouvre bientôt ses portes et les clubs français sont toujours dans l'incertitude la plus totale à l'image de l'OM. En effet, le club phocéen ne peut pas se projeter car il ne sait pas combien de revenus il percevra grâce aux droits TV, la LFP n'ayant toujours pas trouvé de diffuseur. Cela bloque tout pour le moment à Marseille.

A deux mois du premier match de championnat, l'OM n'a toujours pas d'entraineur et pire encore, la LFP n'a toujours pas trouvé de diffuseur ! Cette situation est de plus en plus inquiétante et elle met le mercato du club présidé par Pablo Longoria en stand-by.

Transfert à 20M€, il va snober l'OM ? https://t.co/cRt51758po pic.twitter.com/dzraoOEwip — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Quel dénouement pour les droits TV ?

Après avoir rêvé du milliard, Vincent Labrune revoit ses ambitions à la baisse. Le président de la LFP ne s'est mis d'accord avec aucun diffuseur et il étudie désormais la possibilité de créer une chaine avec un abonnement mensuel de 25€. Le dénouement est attendu au plus tard le 30 juin.

L'OM ne peut pas avancer