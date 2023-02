Avec le PSG, Zinédine Zidane a de la concurrence

Hugo Chirossel

Alors que le PSG traverse une période très compliquée, Christophe Galtier sait que son avenir est menacé. Les rumeurs vont bon train ces derniers jours et le nom de Zinédine Zidane, un rêve de longue date du Qatar, revient avec insistance. Toutefois, certains membres du club de la capitale seraient plutôt favorables à un retour de Thomas Tuchel, si jamais un changement d’entraineur devait avoir lieu.

« Si j’ai eu peur pour mon avenir à 3-2 ? Un entraîneur du PSG qui perd quatre matchs d’affilée, évidemment qu’il est en difficulté . » Christophe Galtier en a conscience, une défaite face au LOSC le week-end dernier aurait pu sonner la fin de son aventure sur le banc du PSG. Après avoir mené 2-0, les Parisiens se sont fait peur et ont vu les Lillois passer devant au score, avant que Kylian Mbappé et Lionel Messi n’offrent la victoire au club de la capitale. Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, une quatrième contre les Dogues aurait pu être la goutte de trop.

PSG : Le départ de Messi est annoncé, il répond https://t.co/4VIi6L6Nw5 pic.twitter.com/LRub0CnDnY — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Zidane veut reprendre du service

Si, d’après nos informations, Christophe Galtier conserve pour le moment la confiance de ses dirigeants, les prochaines semaines risquent d’être décisives. En cas d’élimination le 8 mars prochain face au Bayern Munich, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, le PSG pourrait décider de changer d’entraîneur. Dans cette optique, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance ces derniers jours. Sans poste depuis le mois de juin 2021, le Ballon d’Or 1998 attendait l’équipe de France, mais doit revoir ses plans après la prolongation de Didier Deschamps.

Tuchel est apprécié en interne