Un grand retour est annoncé, le PSG a pris sa décision

Arnaud De Kanel

En grand danger sportivement, le Paris Saint-Germain pense de plus en plus à se séparer de Christophe Galtier. L'entraineur ne fait déjà plus l'unanimité et plusieurs noms reviennent dans les couloirs de la Factory. Entre Zinédine Zidane et Thomas Tuchel, on retrouve Thiago Motta. Mais le retour de l'Italien a du plomb dans l'aile.

Ça ne sent pas bon pour Christophe Galtier au PSG. L'ancien coach de l'OGC Nice pourrait payer les mauvais résultats de son équipe dans les semaines à venir. Le PSG a déjà établi une liste de ses potentiels remplaçants dans laquelle figure Zinédine Zidane ou encore Thomas Tuchel. Egalement pisté, Thiago Motta se met à rêver d'un retour dans la capitale, mais le PSG en a décidé autrement.

Crise au PSG, la menace plane toujours https://t.co/llQ63miuN2 pic.twitter.com/k3OLsMjgSK — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Motta veut revenir

Ancien milieu de terrain du PSG, Thiago Motta s'est reconverti en entraineur du côté de Bologne en Serie A. Mais selon les informations d' Il Corriere di Bologna , l'Italien pourrait se laisser séduire par la proposition du PSG si elle venait sur sa table et donc quitter son club actuel. Or, on en est encore loin.

Le PSG tranche