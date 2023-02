Mercato : Le PSG le réclame, il est prêt à dire non

Arnaud De Kanel

Le Paris Saint-Germain connait une période négative ces derniers temps. Eliminé de la Coupe de France, battu à l'aller par le Bayern Munich en Ligue des champions et menacé par l'OM en Ligue 1, le club de la capitale pourrait décider de démettre Christophe Galtier de ses fonctions. Un grand nom était ciblé, mais l'affaire se complique.

Arrivé l'été dernier, Christophe Galtier pourrait déjà prendre la porte en raison de la crise sportive que traverse le PSG depuis le retour de la Coupe du monde. Et pour le remplacer, Thomas Tuchel serait l'un des prétendants, lui qui avait été viré en 2020. Une idée que ne partagerait pas totalement l'Allemand.

Tuchel a encore du crédit au PSG

Malgré une fin d'aventure calamiteuse, Thomas Tuchel possède des soutiens de poids au PSG comme le rapporte RMC Sport . C'est dans cette direction que le club de la capitale avancerait pour le recruter en cas de licenciement de Christophe Galtier, mais le tour est encore loin d'être joué.

Tuchel pas très chaud pour signer