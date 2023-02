Viré par le PSG, il pourrait plomber le retour de Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Remercié par le PSG en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino est à la recherche d'un banc et d'un nouveau défi. Alors que l'avenir de Graham Potter à Chelsea semble, de plus en plus, incertain, le nom du technicien argentin pourrait revenir au cœur des débats, tout comme celui de Zinédine Zidane.

Libre de tout contrat depuis mai 2021, Zinédine Zidane est annoncé dans le viseur de plusieurs équipes européennes comme le PSG ou encore Chelsea. Le champion du monde 1998 est cité pour remplacer Graham Potter, cible de nombreuses critiques.

Mercato : Inquiété par Zidane, il a été menacé de mort https://t.co/b6yu6e96Q8 pic.twitter.com/m0rZ51aKsG — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Zidane dans le viseur de Chelsea

Selon les informations de Football Insider , la piste menant à Zidane pourrait prendre de l'épaisseur en cas de départ de Graham Potter. Mais pour Fabrizio Romano, il faudrait, également, garder un œil sur Mauricio Pochettino, remercié par le PSG à la fin de la saison dernière.

Pochettino, un concurrent pour Zidane ?