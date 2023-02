Le Qatar l’a lâché, il peut offrir Zidane au PSG

Axel Cornic

La saison dernière, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas activer l’année supplémentaire en option dans le contrat d’Angel Di Maria et l’a donc laissé filer vers la Juventus. Mais l’Argentin pourrait bien rendre un énorme service au club de la capitale, qui n’a jamais vraiment cessé de rêver d’un certain Zinédine Zidane.

C’est une situation assez étrange. Considéré comme l’un des meilleurs techniciens de sa génération, Zinédine Zidane n’a plus de club depuis plus d’un an et demi et son départ du Real Madrid en juin 2021. Il attendait patiemment l’équipe de France, mais la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 lui a coupé l’herbe sous le pied et désormais, il doit trouver une solution pour rebondir.

Zidane veut vite revenir

Pourquoi pas au PSG ? Alors qu’il a éconduit les avances parisiennes il y a seulement quelques mois comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’occasion pourrait bientôt se représenter. Christophe Galtier est en effet pointé du doigt depuis le début de l’année et une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pourrait bien lui couter son poste.

Le PSG, la meilleure option ?

Les chances du PSG sont de plus en plus importantes, puisque la piste parisienne semble bel et bien être la seule qui pourrait tenter Zidane. Dans l’entourage du Français, on assure en effet que la Premier League ne le tenterait pas du tout et l’Allemagne ne le titillerait pas plus que ça. Restent donc deux autres pistes avec deux de ses anciens clubs qui sont le Real Madrid et la Juventus.

Une aide inattendue d'Angel Di Maria