C’est annoncé, le PSG peut rêver de Zidane

Axel Cornic

L’avenir de Zinédine Zidane anime les débats, puisque depuis que les portes de l’équipe de France se sont fermées, il doit absolument trouver une solution pour rebondir. Plusieurs clubs sont évoqués, mais le Paris Saint-Germain semble bien être l’une des options les plus sérieuses, surtout avec la position de Christophe Galtier qui s’est grandement fragilisée ces derniers mois.

Le vent du changement souffle sur le PSG après un début d’année 2023 catastrophique et Christophe Galtier pourrait bien en être la première victime. Les doutes autour de l’entraineur se font de plus en plus nombreux et avec Zinédine Zidane libre, la menace semble planer sur lui.

Cette fois, le PSG peut avoir sa chance

Car comme nous vous l’avons raconté sur le10sport.com, Zidane est le grand rêve du Qatar et était d’ailleurs la priorité la saison dernière pour remplacer Mauricio Pochettino. Avec l’équipe de France en tête, il avait à l’époque éconduit les avances du PSG, mais pourrait désormais accepter.

La Juventus veut continuer avec Allegri