Il affole l’Italie, l’OM peut souffler

Après des débuts remarqués en Italie sur le banc de l’Hellas Vérone, Igor Tudor confirme ses qualités à l’OM qu’il a rejoint l’été dernier. Des prestations qui ne passent d’ailleurs pas inaperçues en Serie A au point que son nom circule du côté de la Juventus. Néanmoins, Igor Tudor ne devrait pas remplacer Massimiliano Allegri tout de suite.

Arrivé en provenance de l’Hellas Vérone l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a rapidement fait taire les critiques. A tel point que son circule du côté de la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri. Mais Alessandro Grandesso, journaliste de La Gazzetta dello Sport , assure que c’est loin d’être fait.



Tudor à la Juve, ce n’est pas pour tout de suite

« À la Juve, on parle aussi de De Zerbi, mais ce club est dans une telle situation qu'il faudra attendre la fin de la saison pour voir ce qu'il va se passer. Cela dépendra des dirigeants qui seront en place, et s'ils miseront sur un jeune entraîneur ou plutôt un grand nom. C'est trop tôt pour parler de Tudor ou de n'importe qui là-bas », lance le journaliste italien dans des propos accordés au Phocéen .

