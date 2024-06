Attendu au PSG, son transfert est confirmé «à 100%»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG cherchera notamment à se renforcer de manière importante dans l’entrejeu. Dans cette optique, la piste menant à Youssouf Fofana revient régulièrement. Et cela tombe bien puisque son départ de l’AS Monaco paraît acté comme le révèle Fabrizio Romano, qui confirme que l’international français ne sera plus au sein du club du Rocher la saison prochaine.

Durant le mercato estival, le PSG tentera de renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées, à l'image de celle menant à Youssouf Fofana. Et cela tombe bien puisque d'après les informations de Fabrizio Romano, l'international français va quitter l'AS Monaco cet été.

EXCLU @le10sport : Manchester United veut Youssouf Fofana (Monaco)▶️Le milieu de terrain a demandé à partir. Bon de sortie accordé ▶️ Manchester le veut mais sera certainement trop juste financièrement pour satisfaire Monaco ▶️Juventus et Milan AC sur le coup… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 11, 2024

Fofana va quitter Monaco

« Comme indiqué hier, Youssouf Fofana quittera Monaco à 100% cet été. Pour l'instant, la situation est calme, il n'y a rien de proche ou d'avancé avec aucun club pour Fofana d'après ce que j'ai entendu. Il veut juste essayer quelque chose de nouveau et Monaco ne veut pas le perdre gratuitement en 2025, donc les deux parties sont désireuses d'une sortie cet été », assure le journaliste italien auprès de Caught Offside .

Quel club pour le récupérer ?