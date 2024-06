Transferts - PSG : «Une très bonne pioche» est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Layvin Kurzawa a disparu de la circulation. Pourtant, l'arrière gauche va, nécessairement, faire parler de lui lors de ce mercato puisque le contrat qui le lie au PSG expire au 30 juin. Reste à savoir les options qui s'offriront à lui dans les prochaines semaines. Mais pour Guy Lacombe, qui l'a lancé à l'AS Monaco, le joueur de 31 ans a encore les capacités pour rebondir.

Sa dernière apparition remonte au 21 octobre dernier. Layvin Kurzawa avait participé aux huit dernières minutes de la rencontre face à Strasbourg. La suite ? Rien. le joueur n'est plus apparu sous le maillot du PSG. Ne rentrant pas dans les plans de Luis Enrique, l'arrière gauche ne sera pas conservé par le PSG. En fin de contrat, l'international français se retrouvera libre dans les prochaines semaines. En quête d'un latéral gauche, Brest et le FC Nantes pourraient s’intéresser à son profil. A moins que Kurzawa ne se décide à rejoindre une destination plus exotique comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou encore la Turquie.

Les blessures ont gâché sa carrière

Questionné sur Kurzawa, Guy Lacombe ne cache pas ses regrets. « Il faut être à sa place pour savoir. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tout dépend de lui, et s'il est motivé, il faut absolument qu'il continue (...) Il n'a pas à rougir de sa carrière, mais le problème, ce sont les blessures. Elles ont chamboulé sa carrière. C'est dommage car il avait de belles aptitudes pour viser haut » a déclaré le technicien qui l'avait lancé en professionnel à l'AS Monaco en septembre 2010.

Lacombe conserve sa confiance en Kurzawa