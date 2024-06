Départ de Mbappé : Le PSG a dégainé deux offres XXL

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, le PSG voudrait le remplacer par Khvicha Kvaratskhelia. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club de la capitale aurait dégainé deux offres XXL : une pour le joueur et une pour le Napoli. Toutefois, les Azzurri auraient repoussé la proposition du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. En effet, le club merengue a officialisé le transfert libre et gratuit de la star du PSG il y a tout juste une semaine.

Mercato : Le Real Madrid veut chiper le «nouveau Bellingham» au PSG https://t.co/5paNlqq9jI pic.twitter.com/eFd6H9apvD — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le PSG a cassé sa tirelire pour Kvaratskhelia

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG serait déterminé à boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Pour rafler la mise sur ce dossier, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait déjà passé à l'offensive.

Le Napoli a repoussé l'offre XXL du PSG