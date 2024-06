Mercato : Le PSG a déniché l'héritier de Mbappé, il a dit oui

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à la rentrée. Pour remplacer son numéro 7, la direction du PSG a choisi de recruter Khvicha Kvaratskhelia en priorité. D'ailleurs, le club de la capitale aurait déjà trouvé un accord avec l'attaquant du Napoli.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En effet, le club merengue a officialisé le transfert à 0€ de la star du PSG il y a tout juste une semaine.

Mercato : Le Real Madrid veut chiper le «nouveau Bellingham» au PSG https://t.co/5paNlqq9jI pic.twitter.com/eFd6H9apvD — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Kvaratskhelia est la priorité du PSG

Alors que Kylian Mbappé quitte le navire parisien, le PSG aurait d'ores et déjà choisi son héritier. Selon les informations d' AS , l'écurie rouge et bleu aurait dressé une longue liste pour la succession de son numéro 7. Et avant de recruter qui que ce soit, le PSG voudrait finaliser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG a trouvé un accord avec Kvaratskhelia