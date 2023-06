Aller à l'OM ? Galtier a déjà vendu la mèche

Thibault Morlain

Igor Tudor ayant décidé de claquer la porte, l'OM se cherche actuellement un nouvel entraîneur. Et si la solution était aujourd'hui au PSG ? Selon différentes rumeurs, Christophe Galtier, en instance de départ à Paris, serait dans les petits papiers de Pablo Longoria pour s'asseoir sur le banc olympien. Une option qui devrait ravir Galtier, lui le natif de Marseille, comme il a déjà pu le faire savoir par le passé.

Christophe Galtier pourrait donc ne rester qu'un an sur le banc du PSG. Nommé l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, le technicien avait quitté son poste à l'OGC Nice pour relever cette grosse mission. Mais voilà qu'aujourd'hui, le bilan est loin d'être bon et Galtier pourrait donc en faire les frais. Un licenciement est annoncé et l'avenir du natif de Marseille fait parler. Où pourrait rebondir Christophe Galtier ? Evoqué à l'étranger, il pourrait connaitre un nouveau club de Ligue 1 et pas n'importe lequel : l'OM. Ancien joueur du club phocéen et entraîneur adjoint à Marseille, il ferait partie des options étudiées par Pablo Longoria.

« Personne ne peut rester insensible à un appel de l'OM »

Compte tenu de son passif avec l'OM, Christophe Galtier pourrait forcément se laisser tenter par une aventure au Vélodrome. Par le passé, son nom est d'ailleurs revenu à plusieurs reprises pour entraîner le club phocéen et de son côté, quand il s'agissait d'évoquer la possibilité de prendre les commandes de l'OM, Christophe Galtier n'a jamais fermé la porte. « Personne ne peut rester insensible à un appel de l'OM, encore moins quand on y a été formé, qu'on y a joué et qu'on a fait ses premières armes en tant qu'entraîneur adjoint. Mais de là à vous dire que c'est un objectif, non », expliquait-il en 2020.

« Oui, j'aimerais entraîner Marseille »