50M€ : Un crack du PSG se prononce sur l’argent !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en provenance du Stade Rennais pour 50M€ durant le mercato estival, Désiré Doué a donc permis de rapporter une grosse somme à son club formateur. Mais l'international espoirs français, considéré comme un crack offensif, réagit à ce montant dépensé par le PSG pour le recruter et explique ne pas se focaliser là-dessus.

Longtemps courtisé par le Bayern Munich qui a tout tenté pour le recruter cet été, Désiré Doué (19 ans) a finalement opté pour le PSG. Le jeune milieu offensif a officialisé son transfert au Parc des Princes le 17 août dernier, pour un deal estimé à 50M€, hors-bonus. Un montant conséquent alors que Doué est aujourd'hui considéré comme un espoir du football français, mais de son côté, le nouveau crack du PSG refuse de se mettre la pression quant au prix de son transfert.

« Pas quelque chose sur laquelle je m’attarde »

Interrogé dans les colonnes de Ouest-France, Désiré Doué évoque sans détour les 50M€ de son transfert au PSG cet été : « Je suis un joueur qui se focalise uniquement sur le football. Pour ma part, le prix du transfert n’est pas quelque chose sur laquelle je m’attarde. Je n’ai connu que le Stade Rennais. Forcément, quand vient le moment de ton premier transfert, c’est quelque chose de spécial. Je découvre des choses. J’ai su m’intégrer parfaitement au Paris SG », lâche l'international espoirs tricolore.

Doué rend hommage à Rennes

Désiré Doué a également tenu à saluer le Stade Rennais, son club formateur, qui lui a donc permis d'être aussi performant ces dernières années, jusqu'à taper dans l'oeil des plus grosses écuries européennes dont le PSG : « Ce que je retiens… C’est treize très belles années de ma vie. J’ai pu me construire en tant que vrai footballeur, en tant qu’homme. J’ai découvert et appris beaucoup de choses. Surtout le fait de jouer à de nombreux postes. Grâce à ce club, j’ai mûri. C’est que des bons souvenirs », indique la nouvelle recrue du PSG.