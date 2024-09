Mercato : Poussé dehors par l'OM, il va régaler l'OL !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Placé dans le loft aux côtés d'autres indésirables, Jordan Veretout a fini par quitter l'OM. Un temps proche du Qatar, mais aussi de Rennes, l'international français a fini par donner son accord à l'OL. Selon plusieurs suiveurs, le milieu de terrain devrait faire le plus grand bien au club lyonnais. Démonstration face à l'OM ce dimanche soir ?

Tout va très vite dans le football. Jordan Veretout peut en témoigner. Cadre de l’OM il y a encore quelques mois, le milieu de terrain a perdu son statut après l’arrivée de Roberto de Zerbi. Le technicien italien lui a fait comprendre, très tôt, qu’il ne rentrait pas dans ses plans. Par conséquent, Veretout a pris place dans le loft et s’est entraîné avec l’équipe réserve jusqu’à son départ à l’OL. Pour relancer sa carrière, Veretout a accepté de baisser considérablement son salaire.

« Il va apporter énormément à l’OL »

Comme annoncé par Karim Attab, Veretout demeure une très belle pioche pour l’OL, qui lui a offert ses premières minutes de jeu face au RC Lens dimanche dernier. « Il va apporter énormément à l’OL. Il va amener de l’équilibre au milieu de terrain et son expérience ne sera pas négligeable quand il faudra mettre le pied sur le ballon ou essayer d’enflammer un peu les matches (…) C’est quelqu’un qui n’a jamais triché, qui a toujours mouillé le maillot et qui a apporté un peu ce qu’on attendait de lui à Marseille » a confié le journaliste de Maritima.

Veretout ne voulait pas partir

Pour Attab, Veretout n’a pas loupé son parcours à l’OM, même si les attentes étaient grandes au moment de sa venue en 2022. « Il a quand même été desservi par les chiffres salariaux qui ont été dévoilés très tôt. On savait qu’avec un statut d’international, il avait un très gros salaire. De nombreux gens pensaient qu’il n’était pas assez décisif. Je me répète, mais, c’est quelqu’un qui n’a jamais triché, qui a joué même en étant blessé. Je pense que la mentalité marseillaise, le public, toutes ces choses-là, allaient vraiment bien avec lui. Je sais qu’il était très bien avec sa famille à Marseille » a-t-il déclaré, à quelques heures d’un choc entre l’OM et l’OL.