«Rien à faire» : Rabiot trahit le PSG pour l’OM, le choix est validé

Malgré son histoire au PSG, Adrien Rabiot a rejoint l’OM en début de semaine, s’engageant pour les deux prochaines saisons. Un choix qui a beaucoup de mal à passer auprès de nombreux supporters parisiens. Journaliste chez RMC, Christophe Cessieux défend néanmoins la position de l’international français de 29 ans.

L’OM a attendu le début de la saison pour réaliser l’un des très gros coups du mercato estival avec le recrutement d’Adrien Rabiot sans débourser d’indemnité de transfert. Libre après son départ de la Juventus, l’international français formé au PSG a rejoint la formation phocéenne pour les deux prochaines années. « Je n'ai rien à expliquer, je fais ma carrière, s’est justifié le milieu de terrain. Il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que rien n'est impossible dans la vie. Avec de l'expérience et d'autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains mais le choix m’appartient ». Au micro de RMC, le journaliste Christophe Cessieux a défendu cette position.

« Il n’en a rien à faire de ce que pensent les supporters »

« Moi je pense que Rabiot est l’exemple d’un mec qui a de la personnalité, il fait ce qu’il veut, a confié le journaliste dans les Grandes Gueules du Sport. Il n’en a rien à faire de ce que pensent les supporters, on lui propose un contrat, il y va et va assumer. Quand il viendra au Parc, il va se faire huer ça va être un truc terrible, mais je pense que ça peut le faire marrer. »

« À Marseille, il va être adulé »

« Et quand il sera à Marseille, il va être adulé. S’il est mauvais comme un cochon, comme n’importe quel footballeur il sera aussi hué à Marseille, mais c’est un choix fort », poursuit Christophe Cessieux.