Mbappé prépare une incroyable opération à Paris

L'empire Mbappé poursuit sa conquête. Ces dernières heures, le nouveau joueur du Real Madrid est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen via sa société d'investissement Interconnected Ventures et sa filiale Coalition Capital. Mais selon les informations de Daniel Riolo, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel ! Fraîchement arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, sixième de Ligue 2 la saison dernière. Proche de la famille Mbappé et directeur général d'Interconnected Ventures, la société d’investissement du joueur, Ziad Hammoud devrait prendre la présidence de la formation.

Mbappé veut relancer le projet caennais

Dans un bref communiqué publié par le Stade Malherbe de Caen, l’ancien directeur de beIN Media Group a fait part de ses ambitions. « En tant qu’investisseur principal dans ce projet, nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre le développement du Stade Malherbe Caen, auprès de PAC Invest. Notre vision commune avec le club, de l’excellence sportive et de l’engagement communautaire est au cœur de notre démarche. Nous sommes déterminés à créer un environnement où les jeunes talents pourront s’épanouir et où le club pourra défendre avec force et ambition son identité » peut-on lire.

Un nouveau club dans le viseur de Mbappé

Une nouvelle qui n’a pas surpris Daniel Riolo, aux commandes de l’After Foot durant les Jeux Olympiques de Paris. Le chroniqueur était au courant de ce rachat depuis plusieurs mois. Et au cours de son intervention, il a balancé un nouveau scoop sur les Mbappé. Selon lui, le Paris Basketball serait dans le viseur du joueur et de sa famille. « La famille Mbappé s'intéresse de très près au Basket de Paris, il y a des rendez-vous avec monsieur Kahn (président du club ndlr). Mbappé veut devenir actionnaire minoritaire du club de basket de Paris » a confié Riolo au micro de RMC.