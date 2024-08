L’OM provoque «une dinguerie», Longoria les veut au Vélodrome !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très occupé sur le mercato, avec déjà quatre recrues au compteur en attendant d’autres transferts, Pablo Longoria garde un œil sur les Jeux olympiques de Paris 2024 et a notamment eu l’occasion de voir la dédicace faite à l’OM par l’un des médaillés de bronze français lors de l'épreuve d'escrime par équipes. Le boss du club phocéen l’attend désormais au Vélodrome, en compagnie de son frère.

Natif de Marseille, Sébastien Patrice a affiché fièrement ses origines mercredi lors de l'épreuve d'escrime par équipes en montrant deux maillots différents de l’OM après la qualification pour les demi-finales puis la victoire pour la médaille de bronze. Son frère Jean-Philippe Patrice, lui aussi présent en équipe de France, n’a pas hésité ensuite à interpeller le club phocéen. « Les gars, on est deux frangins marseillais médaillés olympiques, alors franchement, si l'OM nous invite pas à un match à domicile pour donner le coup d'envoi je les tue ! », a-t-il plaisanté. La réponse est vite arrivée.

Mercato : Il règle ses comptes après son départ, ça gronde à l’OM ! https://t.co/oT8k4Thlyw pic.twitter.com/gVVASdGqC8 — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Longoria invite les frères Patrice au Vélodrome

Invités de RMC, les frères Patrice ont fait une révélation au sujet de l’OM. « On nous a contactés. On a reçu un message de quelqu’un qui est très important à l’OM. Un mec qui est haut placé », a d’abord expliqué Jean-Philippe Patrice, avant de mettre fin au suspense : « Bon, Pablo Longoria (président de l'OM) nous a envoyé un texto ce matin ! Promis, on ne divulgue pas le numéro. C’était une dinguerie quand on a reçu le message : "Bonjour Jean-Philippe et Sébastien, bravo pour cette médaille, vous avez montré que lorsqu’on est Marseillais, rien n’est impossible, et je serais honoré de vous avoir au Vélodrome". Put*** mais quel kif ! » Une invitation forcément symbolique pour Sébastien Patrice.

« Ça me met en transe quand j’enfile ce maillot »

« On n’est pas des fans de l’OM. Pour tout marseillais qui se respecte, l’Olympique de Marseille c’est comme une religion chez nous, explique celui qui portait un maillot de l’OM sous sa combinaison. Même si tu n’aimes pas le foot, tu supporters l’OM. Moi, ça me porte bonheur, c’est mes origines, ça me met en transe quand j’enfile ce maillot, c’est pour ça que je le garde au plus près de moi ».