Un champion attend un coup de fil de l’OM !

C’est un clin d’œil qui n’est pas passé inaperçu mercredi. Sébastien Patrice, escrimeur français, s’est affiché aux couleurs de l’OM à deux reprises lors de l'épreuve d'escrime par équipes. Son frère, lui aussi médaillé de bronze, attend désormais un signe du club phocéen pour assister à un match des hommes de Roberto De Zerbi au Vélodrome.

Pendant que les clubs de football travaillent sur le mercato pour renforcer leur équipe en attendant le retour des compétitions, les athlètes se disputent les médailles aux Jeux olympiques de Paris 2024, et l’un d’entre eux n’a pas hésité à faire un clin d'œil à son équipe de cœur. Médaillé de bronze lors de l'épreuve d'escrime par équipes ce mercredi avec l’équipe de France, Sébastien Patrice, natif de Marseille, s’est affiché à deux reprises aux couleurs de l’OM, en s’affichant avec le maillot third de la saison 2022-23 puis avec la tenue domicile de l’exercice à venir. Son frère Jean-Philippe Patrice, lui aussi présent en équipe de France, attend désormais un signe de Pablo Longoria et ses équipes.

« Si l'OM nous invite pas à un match à domicile pour donner le coup d'envoi je les tue ! »

« C'était le plus beau match de ma carrière, et maintenant si je peux rajouter un petit truc... Les gars, on est deux frangins marseillais médaillés olympiques, alors franchement, si l'OM nous invite pas à un match à domicile pour donner le coup d'envoi je les tue ! », a plaisanté Jean-Philippe Patrice, médaillé de bronze en sabre avec Boladé Apithy, Maxime Pianfetti et son frère Sébastien.

Jean-Philippe Patrice savoure cette victoire

En attendant de voir s’il pourra approcher les protégés de Roberto De Zerbi dans les semaines à venir, le Français savoure cette victoire contre l’Iran pour la troisième marche du podium, dans des propos rapportés par La Provence : « J'étais obligé de faire abstraction de tout. Vous savez qu'en plus ç'a été une année compliqué pour moi... Il a fallu mettre toutes les choses négatives de côté et mon équipe m'y a énormément aidé. Le coach m'a poussé, "C'est ton moment, kiffe !", Bolad' (Boladé Apithy) me dit "Mets ton nom dans la légende", puis Seb' (son frère Sébastien) me passe le fil et me dit "Vasy- là, il faut que tu fasses exploser le grand Palais". Donc tout ça, même si tu te bats contre les meilleurs athlètes au monde sur la piste finale olympique devant 10 000 personnes, ça prend forcément le dessus. »