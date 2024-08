Succession de Mbappé : C’est toujours la galère pour le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a décidé de s’offrir un nouveau challenge en s’engageant avec le Real Madrid. Un départ qui laisse forcément un grand vide au sein du club de la capitale tant le Français contribuait à de multiplies buts. La succession de Mbappé est donc l’un des gros feuilletons actuellement à Paris et pour le moment, le club de la capitale n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Jadon Sancho fait partie des pistes, mais le joueur de Manchester United est encore loin du PSG.

Depuis qu’il avait été annoncé que Kylian Mbappé ne voulait pas prolonger au PSG et qu’il partirait donc libre cet été, le sujet de sa succession au sein du club de la capitale a immédiatement fait énormément parler. Remplacer le capitaine de l’équipe de France n’est clairement pas une mission facile, mais le PSG s’est donc mis en tête de recruter un joueur lors de ce mercato estival pour faire oublier Mbappé. Reste encore à trouver l’heureux élu. Ces derniers jours, deux noms revenaient avec insistance : Nico Williams (Athletic Bilbao) et Jadon Sancho (Manchester United).

PSG : Grosse boulette de Luis Enrique sur le mercato ? https://t.co/EbEnSvKIYm pic.twitter.com/ulhF1xdcrU — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Ça n’avance pas pour Sancho

Prêté la saison dernière au Borussia Dortmund, Jadon Sancho pourrait ne pas s’éterniser à Manchester United. Alors que son avenir pourrait s’écrire au PSG, il avait été expliqué que les discussions étaient avancées entre le club de la capitale et l’international anglais. Où ça en est aujourd’hui ? Ce jeudi, Footmercato a donné des nouvelles et il a alors été précisé que pour le moment, il n’y avait pas de nouvelles avancées pour l’arrivée de Sancho au PSG et qu’il n’y avait également aucun échange entre les dirigeants parisiens et ceux de Manchester United.

Un salaire équivalent au PSG

Si ça ne discute pas encore entre le PSG et Manchester United, le club de la capitale avance en revanche ses pions auprès de Jadon Sancho pour tenter de le convaincre. FM révèle notamment l’offre qui aurait été formulée à l’international britannique. Ainsi, oralement, le PSG aurait promis à Sancho un salaire égal à ce qu’il touche actuellement à Manchester United. A voir comment cela évoluera dans les jours à venir…