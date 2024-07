Transferts : Une star veut rejoindre le PSG !

Jean de Teyssière

Au PSG, le mercato n’est pas très animé concernant les arrivées. En revanche, en matière de rumeurs, les supporters du PSG ne savent plus ou donner de la tête. Surtout offensivement. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club parisien doit recruter et plusieurs pistes sont sorties, comme Nico Williams, Jadon Sancho ou encore Victor Osimhen. Si pour les deux premiers, on est encore loin d’un accord, concernant le Nigérian, il semblerait qu’il veuille aller au PSG.

Le PSG doit ouvrir une nouvelle page de son histoire. Le club de la capitale a dû faire avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid et il doit désormais trouver la nouvelle star de son attaque. Trois noms se disputent la place, mais rien n'est jamais facile dans ce mercato.

Ça se complique pour Sancho et Williams ?

Sur le mercato, le PSG cherche encore à dénicher la perle rare. Le club de la capitale serait intéressé par Jadon Sancho de Manchester United et Nico Williams de l’Athletic Bilbao. Selon L’Equipe, les tractations n’avanceraient pas avec Jadon Sancho et Nico Williams pourrait finalement prolonger dans le club basque...

Osimhen veut aller au PSG

Depuis un an, le PSG et Victor Osimhen se tournent autour. L’année dernière, l’attaquant nigérian avait été prolongé par le SSC Naples mais son départ pourrait subvenir cet été. Comme révélé par le10sport.com, il n’y a rien entre les deux parties mais L’Equipe révèle que Victor Osimhen attendrait toujours un signe de vie de la part du PSG.