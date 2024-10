Mbappé lâche la France, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le malaise grandit autour de l'absence de Kylian Mbappé. Déjà désireux de se concentrer sur son intégration au Real Madrid en septembre dernier, l'international français a, cette-fois, obtenu gain de cause en appuyant sur une gêne à la cuisse survenue il y a quelques jours. Mais pour Eric Di Méco, Didier Deschamps a commis plusieurs erreurs dans cette affaire.

Kylian Mbappé n’est pas présent au rassemblement des Bleus. Pourtant, il est beaucoup question de l’international français durant les conférences de presse. Et pour cause, Didier Deschamps a décidé de le laisser au repos après qu’il ait ressenti une douleur à la cuisse. Or, Carlo Ancelotti s’est montré moins précautionneux en le faisant jouer face à Villarreal samedi soir. Autrement dit, Mbappé était apte à jouer lors de ce mois d’octobre.

Di Méco est surpris de la position de Deschamps

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Méco s’interroge sur la position de Deschamps. « Mbappé met son club au-dessus de la sélection. Deschamps nous explique que ce qui compte c'est le joueur alors qu'il a toujours mis les Bleus au-dessus de tout que ce soit dans sa carrière de joueur ou de sélectionneur. Le deuxième malaise concerne le président de la Fédération Française de football qui explique qu’il n’y a rien au-dessus de l’équipe de France » a-t-il confié.

« Deschamps ne veut pas se confronter aux journalistes »

Ce lundi, Deschamps a réagi à cette polémique sur Youtube, plutôt qu’en conférence de presse. En faisant ceci, le sélectionneur de l’équipe de France s’est loupé selon Di Méco. « Deschamps ne veut pas se confronter aux journalistes car il sait qu'il va être en difficulté donc on nous fait une vidéo sur YouTube pour nous expliquer le rassemblement et le problème Mbappé. Il y a un gros problème, une erreur de stratégie entre Mbappé, les Bleus et le Real Madrid » a-t-il déclaré sur RMC ce lundi.