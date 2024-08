L’OM a bouclé «un transfert inattendu» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contraint de s’activer après la blessure de Ruben Blanco, l’Olympique de Marseille va mettre la main sur Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam) mais également Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles). Une opération rapidement bouclée par Pablo Longoria, de quoi étonner Kees Kwakman, qui suit le football néerlandais pour ESPN.

En difficulté dans ses recherches de gardien, l’OM va faire coup double. Alors que Pau Lopez n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam) va rejoindre la formation phocéenne, et il ne sera pas le seul renfort venu des Pays-Bas puisque Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) a lui aussi débarqué dans le cadre d’un transfert estimé à 2M€. Une opération devenue obligatoire après la grosse blessure de Ruben Blanco, le gardien numéro 2 de l’OM.

« C'est une surprise ici »

Interrogé par Le Phocéen sur la dernière recrue de l’OM, Kees Kwakman ne cache pas sa surprise. « C'est un transfert inattendu. De Lange semblait en route pour Blackburn Rovers, et l'Ajax avait également été mentionné comme une destination possible, explique le journaliste et analyste de ESPN. Jusqu'à présent, seul le nom de Rulli était associé à l'Olympique de Marseille. Mais soudainement, c'est le nom de De Lange qui a commencé à circuler du côté de Marseille. C'est une surprise ici mais une bonne chose pour l'OM je pense »

« Il n'est pas spectaculaire et ne fait pas de choses stupides »

Kees Kwakman estime en effet que l’OM prend une bonne décision en misant sur Jeffrey de Lange, au point que Geronimo Rulli pourrait être inquieté. « C'est un gardien stable. Bien sûr, il fait parfois des erreurs, mais il est stable. Il n'est pas spectaculaire et ne fait pas de choses stupides. Il faut bien sûr attendre de voir ce qu'il pourra réaliser à un niveau plus élevé dans un grand club comme Marseille. Mais ces deux dernières années, il a très bien performé et a été l'une des raisons pour lesquelles Go Ahead Eagles a eu du succès et a terminé en haut du classement la saison dernière, juge le journaliste. De Lange est très à l'aise avec ses pieds. Il aime construire le jeu depuis l'arrière en effectuant des passes courtes vers les joueurs devant lui. Rulli s'en sort bien dans ce domaine, mais De Lange semble encore plus à l'aise. Je pense donc que la concurrence pour le poste de gardien titulaire sera intense. Il est même possible que les deux gardiens jouent, car De Zerbi avait l'habitude de faire tourner ses gardiens à Brighton. »