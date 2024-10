Promotion historique au RC Lens !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Capitaine du RC Lens, qu’il avait rejoint en 2020, Seko Fofana a décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite lors de l’été 2023, où il s’est engagé avec Al-Ettifaq. Preuve du lien qui le lie aux Sang et Or, il est devenu actionnaire du club à son départ et a désormais intégré le conseiller d’administration, un première pour une formation de Ligue 1.

Bien qu’il soit parti à Al-Ettifad, en Arabie Saoudite, il y a maintenant un peu plus d’un an, Seko Fofana a toujours des attaches au RC Lens. Comme l’avait indiqué Arnaud Pouille, alors directeur général, l’ancien capitaine des Sang et Or est entré à l’actionnariat du club à son départ.

« Premier joueur partant d'un club à en devenir un actionnaire »

« Preuve de son attachement profond pour le Racing, il va très prochainement devenir le premier joueur partant d'un club à en devenir un actionnaire. Aux antipodes d'effets d'annonces, cet engagement concret est un acte fort qui ancre notre relation dans le temps et souligne la confiance de Seko dans le futur du club », avait indiqué Arnaud Pouille.

Fofana a intégré le conseil d’administration du RC Lens

Déjà actionnaire, Seko Fofana a pris du galon au RC Lens. En effet, d’après les informations de Sportune, le milieu de terrain âgé 29 ans a intégré le conseil d’administration du club. Il est le seul joueur en activité à siéger au conseil d’administration d’une formation de Ligue 1. De quoi laisser penser à un futur en tant que dirigeant du RC Lens à la fin de sa carrière.