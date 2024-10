RC Lens : Le vestiaire jubile après son grand retour !

Jean de Teyssière

Le mercato de Kevin Danso a été très agité cet été. Le défenseur central autrichien était parti pour signer à l’AS Rome, quand la visite médicale a décelé un problème cardiaque, passé inaperçu chez les médecins lensoins et autrichiens. Après des tests passés en clinique, il a pu rejouer ce week-end face à Saint-Étienne, pour son plus grand bonheur et celui de ses coéquipiers.

Lors de la huitième journée de Ligue 1, le RC Lens a enchaîné un huitième match sans défaite cette saison. Face à l’ASSE, les Lensois de Will Still sont sortis vainqueurs (2-0) et se classent cinquième du championnat. Et l’entraîneur belge peut compter sur le retour d’un roc.

Le RC Lens voulait s'en débarrasser, il balance tout sur son mercato ! https://t.co/3s9mcxvz6D pic.twitter.com/KPuBhCEZMG — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

«Ça fait tellement de bien d’être de retour»

Kevin Danso, qui n’a finalement pas signé à l’AS Rome restera donc à Lens cette saison. Le défenseur autrichien, qui n’avait plus joué depuis l’Euro à cause d’un problème cardiaque finalement mineur, était sur le terrain face à l’ASSE samedi. Un retour dont il s’est montré ravi sur ses réseaux sociaux : « De retour avec une victoire ! Trois points, clean-sheet, ça fait tellement de bien d'être de retour sur le terrain. »

«Physiquement, c’est un monstre»

Pour Florian Sotoca, au micro de DAZN, le retour de Danso est important : « On sait que physiquement, c’est un monstre. Je suis content pour lui car il est passé par des moments compliqués. Quand vous devez partir et qu’au dernier moment ça ne se fait pas ce n’est pas facile mais il a toujours gardé le sourire. »