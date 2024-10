Transferts : Zidane a bouclé un gros deal en Ligue 1 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au moment de dire adieu au football, Raphaël Varane a livré un long entretien au quotidien L'Equipe. Une interview en guise de testament pour le champion du monde 1998, dont la carrière a basculé en 2011, après un coup de fil de Zinédine Zidane. Alors coach du Real Madrid, il avait pris le soin de contacter ce jeune défenseur du RC Lens.

Zinédine Zidane avait senti le bon coup. Durant l’été 2011, l’entraîneur du Real Madrid avait pris son téléphone pour tenter de s’attacher les services de Raphaël Varane, alors jeune promesse du RC Lens. Président du club nordiste à cette époque, Gervais Martel précise que d’autres équipes comme le PSG avaient repéré ses qualités.

Le PSG s'était manifesté

« Je me rappellerai toujours de l’été 2011. Un midi avant un match, je le prends à part car on va descendre en Ligue 2 et on a besoin de lui alors qu’il n’a que 17 ans. Il me répond qu’il a envie de progresser et que pour cela il a besoin de jouer au plus haut niveau. Avec son manager, on commence à rechercher un point de chute. Il y a Paris et Arsenal qui se renseignent et puis il y a le Real, avec José Mourinho et Zinedine Zidane » a confié Martel.

« Il m'a fallu me battre »

Finalement, Varane a pris la décision de signer pour le Real Madrid et de répondre favorablement à l’appel de Zidane. Mais tout n’a pas été simple entre les deux hommes. « Il m'avait appelé à Lens pour que je signe au Real, et je l'ai retrouvé comme coach, donc. J'ai beaucoup appris de lui, même si on n'a pas toujours été d'accord sur tout. Pas d'accord sur tout parce qu'il ne me faisait pas jouer au début ? Oui, au début, en 2016, je suis remplaçant. Je ne joue pas tous les matches, il m'a fallu me battre. Et me transformer. J'étais ultra-timide, et ceux qui me connaissaient ont dû se demander ce qui s'était passé pour que je devienne un leader, comme ça » a déclaré le néo-retraité dans les colonnes de L’Equipe.