Mercato - Real Madrid : Zidane le fait signer, il a vécu un choc !

Raphaël Varane a mis un terme à sa carrière à l’âge de 31 ans. Le champion du monde tricolore a passé une décennie au Real Madrid et, 13 ans après son transfert du RC Lens bouclé grâce à Zinedine Zidane, l’ex-défenseur de l’équipe de France avoue avoir été choqué par la post-formation du Real Madrid.

À l’été 2011, quelques semaines seulement après avoir soufflé sa 18ème bougie d’anniversaire et dans la foulée de l’obtention de son baccalauréat, Raphaël Varane recevait un appel… de Zinedine Zidane ! La cause ? L’intérêt de la légende du Real Madrid qui cherchait à l’époque à l’attirer à la Casa Blanca pour l’équipe de José Mourinho.

Tout juste majeur, Raphaël Varane quittait le RC Lens et la métropole pour s’installer à Madrid en Espagne, où il restera pendant les 10 années suivantes et où il s’est installé à nouveau depuis l’annonce de la fin de sa carrière en septembre. Pour L’Équipe, le champion du monde tricolore s’est enflammé sur son arrivée et le processus de développement des jeunes joueurs au Real Madrid. « J'ai tout fait un peu plus vite que tout le monde. J'ai eu la chance d'arriver dans un club qui laisse le temps aux jeunes d'apprendre le très haut niveau et d'arriver à maturité physiquement ».

« Ce qu'ils ont fait depuis des années, avec moi, (Federico) Valverde, Vinicius ou Rodrygo, c'est exceptionnel. Tous les grands clubs devraient copier le Real. Le club prolonge la formation, alors qu'ailleurs, les jeunes commencent de plus en plus tôt et se crament de plus en plus tôt ». a conclu Raphaël Varane au quotidien sportif.