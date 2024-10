Accrochage avec Zidane au Real Madrid, il balance tout

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du Real Madrid de 2016 à 2018 puis de 2019 à 2021, Zinedine Zidane a notamment eu sous ses ordres un certain Raphaël Varane chez les Merengue. Mais entre les deux Français, tout n'a tout le temps été tout rose. Récent retraité, Varane est d'ailleurs revenu sur les accrochages qu'il a pu avoir avec Zizou à Madrid.

Quelques semaines après avoir signé à Côme, Raphaël Varane, lâché par son physique, a décidé de mettre un terme à sa carrière. A 31 ans, le champion du monde 2018 est donc aujourd'hui à la retraite. Revenant sur son parcours pour L'Equipe, Varane a notamment fait quelques confidences sur sa relation avec Zinedine Zidane, son ancien entraîneur au Real Madrid.

« On n'a pas toujours été d'accord sur tout»

« Il m'avait appelé à Lens pour que je signe au Real, et je l'ai retrouvé comme coach, donc. J'ai beaucoup appris de lui, même si on n'a pas toujours été d'accord sur tout », a d'abord lâché Raphaël Varane.

« Il m'a fallu me battre »

L'ex-joueur du Real Madrid a ensuite précisé concernant Zinedine Zidane : « Pas d'accord sur tout parce qu'il ne me faisait pas jouer au début ? Oui, au début, en 2016, je suis remplaçant. Je ne joue pas tous les matches, il m'a fallu me battre. Et me transformer. J'étais ultra-timide, et ceux qui me connaissaient ont dû se demander ce qui s'était passé pour que je devienne un leader, comme ça ».