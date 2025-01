«Pas chaleureux» : Le Paris FC répond au tacle de Klopp !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à Charléty samedi dernier pour visiter les installations du Paris FC, nouveau club de la galaxie Red Bull, Jürgen Klopp a noté les axes de progression de la formation. Le stade et le centre d'entraînement doivent être retravaillés selon le nouveau responsable mondial du football du groupe autrichien, mais aussi Pierre Ferracci.

L’image pouvait être invraisemblable il y a encore quelques semaines. Pourtant, Jürgen Klopp, entraîneur légendaire de Liverpool, était bien présent à Charléty samedi dernier pour observer un match de Ligue 2 entre Amiens et le Paris FC. Mais le technicien allemand s’était rendu au stade dans la peau de responsable mondial du football au sein du groupe autrichien Red Bull. Klopp collaborera avec la famille Arnault pour faire grandir le Paris FC, à la lutte pour la montée.

Un retour aux sources ? Jonathan Ikoné envisage de rejoindre les rangs du Paris FC après son passage au PSG ! 🚀

➡️ https://t.co/PddJ9U6n24 pic.twitter.com/h25Xw5H7RG — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 16, 2025

Klopp a rendu son verdict

Après avoir visité les installations, Klopp a rendu ses conclusions. Charléty ? « La dernière fois que j'avais vu un match d'aussi loin, c'était à la télé. Dans un tel stade, c'est difficile de créer une ambiance ». Le centre d’entraînement ? « Il m'a rappelé celui de mon premier club, il y a vingt ans ».

« C'est ce que je pense depuis plusieurs années»

Ce samedi, Pierre Ferracci a reconnu les limites structurelles de sa formation. « Il a raison, c’est ce que je pense depuis plusieurs années. Charléty n’est pas un stade très chaleureux, on est très loin du terrain. C’est pour ça que l’on essaye d’aller à Jean-Bouin et que l’on négocie avec le Stade français pour trouver un accord satisfaisant. On a beaucoup parlé des installations, qu’il faut étendre. Il a discuté avec le coach et la direction sportive. Il est content de ce que l’on fait, mais il nous manque un environnement pour aller au haut niveau. C’est la réalité et compte tenu de la personnalité de Jürgen, ça donne du crédit» a confié le président du Paris FC au micro de beIN SPORTS.