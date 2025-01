Le Paris FC fait déjà halluciner Jürgen Klopp !

Thomas Bourseau

C'est une nouvelle ère qui s'est entamée au Paris FC le 30 novembre dernier avec la famille Arnault et le groupe Red Bull. Fraîchement intronisé directeur mondial du football chez la firme autrichienne, Jürgen Klopp a eu des choses à dire sur les axes de développement importants pour le PFC après sa première expérience au Stade Charléty entre autres.

Le Paris FC est entré dans une nouvelle dimension pendant les dernières semaines de l'année 2024. La famille Arnault a intégré, par le biais de sa filière sportive Agache Sports de la holding du propriétaire du groupe LVMH, le capital du club de Ligue 2 avec 52,4% des parts. La famille Arnault s'est associée à Red Bull dans ce projet. Le groupe autrichien détient 10,6%. Et cette semaine, Red Bull a officialisé la nomination de Jürgen Klopp en tant que directeur mondial du football de la firme autrichienne.

«La dernière fois que j'avais vu un match d'aussi loin, c'était à la télé»

L'occasion pour Jürgen Klopp, entraîneur déjà iconique de Liverpool, de donner une conférence de presse et de revenir sur le choc qu'a été le match Paris FC - Amiens au Stade Charléty samedi dernier auquel il a pris part. « La dernière fois que j'avais vu un match d'aussi loin, c'était à la télé. Dans un tel stade, c'est difficile de créer une ambiance ».

En outre, ce sont les installations qui ont laissé Klopp sans voix, tant il y a du travail de rénovation à faire. « J'ai également visité le centre d'entraînement qui m'a rappelé celui de mon premier club, il y a vingt ans ».

«Je ne serai pas l'entraîneur d'une équipe Red Bull, c'est un engagement clair»

Néanmoins, Jürgen Klopp sait à quel point ce processus de professionnalisation du Paris FC demandera du temps, de l'investissement et de la jugeote. « Mais comme pour tous les autres clubs, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, aux États-Unis ou au Japon, cela prendra du temps pour leur faire franchir une nouvelle étape. La Ligue 2, dans tous les pays, est une division très difficile. Toutes les équipes se valent à peu près et les montées se jouent sur peu de choses ».

L'Allemand champion d'Europe et d'Angleterre avec Liverpool en 2019 et en 2020 sait que le PFC est sur la bonne voie et réalise un travail louable à ses yeux, tout en se disant excité au vu du fait qu'il va pouvoir « travailler avec la famille Arnault, Antoine en particulier, dans ce long chemin ». Il ne faudra cependant pas attendre de lui qu'il devienne à un moment donné l'entraîneur du Paris FC. Ce n'est pas son rôle ni son objectif. « Je ne serai pas l'entraîneur d'une équipe Red Bull, c'est un engagement clair ».