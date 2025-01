Jürgen Klopp tacle déjà le Paris FC

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau « Head of global soccer » du groupe Red Bull, Jürgen Klopp avait des choses à dire ce mardi. Présenté à la presse, l'ancien entraîneur de Liverpool a balayé de nombreux sujets, notamment le Paris FC. Nouveau club dans la galaxie Red Bull, le club racheté par la famille Arnault doit encore grandir selon l'Allemand.

Un invité de marque était présent au Stade Charléty samedi dernier. Vainqueur de la Ligue des champions en 2019 avec Liverpool, Jürgen Klopp a assisté à la rencontre de Ligue 2 entre Amiens et le Paris FC, club en partie racheté par Red Bull. Ce n’est pas pour préparer sa venue dans la capitale que l’Allemand a pris place dans les tribunes. Nommé « Head of global soccer » du groupe autrichien, Klopp devrait donner un coup de main à la famille Arnault et au Paris FC.

Klopp annonce la couleur

Après avoir visité les installations et rencontrer le staff parisien, Klopp a évoqué les différents dossiers qui l’attend. « Il y a pas mal de chantiers à lancer et c’est là qu’on veut aider, avec la famille Arnault. Actuellement, le club est bien classé, mais quand on joue en D2, il faut souvent un peu de chance pour monter. Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup d’influence mais notre partenariat doit encore grandir. Dans le foot, on a besoin de temps, le problème, c’est qu’on n’en a pas beaucoup. Mais il en faut et on poussera en ce sens » a confié Klopp lors de sa présentation ce mardi.

Une punchline est lâchée

Pour l’iconique entraîneur, le stade Charléty est l’un des problèmes majeurs du Paris FC. Selon lui, cette enceinte n’est pas adaptée à un match de football. « Ce stade… La dernière fois que j’ai vu un match d’aussi loin, je crois que c’était à la télé. Quant aux terrains d’entraînement, ils me rappellent ceux sur lesquels je jouais il y a 20 ans » a confié Klopp dans des propos rapportés par So Foot. Que le technicien se rassure, le club aurait de grandes chances de déménager à Jean Bouin la saison prochaine selon les informations du Parisien.