Une star prépare sa revanche après le PSG

Tombé en demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG croyait avoir fait le plus dur au tour précédent en allant renverser le FC Barcelone en Catalogne après sa défaite à l’aller. Un mois plus tard, Robert Lewandowski a toujours en mémoire cet échec et souhaite s’en servir pour rebondir la saison prochaine.

Le PSG pensait aller jusqu’en finale de la Ligue des champions après le quart de finale renversant face au FC Barcelone. Battus au Parc des Princes à l’aller (2-3), les hommes de Luis Enrique l’avaient emporté en Catalogne trois semaines plus tard (4-1) grâce à des réalisations d’Ousmane Dembélé, Vitinha et Kylian Mbappé par deux fois. Un mois plus tard, Robert Lewandowski a encore en mémoire cette élimination.

« Quand je pense à la Ligue des champions, je ne pense qu'à un seul match, le match retour contre le PSG. Je pense que cette expérience est très importante pour nous , confie l’attaquant polonais du Barça à Mundo Deportivo. Aujourd'hui, c'est difficile à digérer, mais en pensant à l'avenir, cela peut être très important. En Liga, Madrid a gagné beaucoup de matches sans bien jouer, et je pense que c'est quelque chose que nous devons améliorer la saison prochaine . »

Le PSG n’a pas enchaîné

Le PSG, aussi, a soif de revanche lors du prochain exercice après son élimination en demi-finale contre le Borussia Dortmund, alors que le club de la capitale apparaissait comme le grand favori pour obtenir son billet pour la finale à Wembley le 1er juin. Le BVB y retrouvera le Real Madrid, en quête d’un quinzième sacre.