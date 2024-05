PSG : Luis Enrique va faire un dernier cadeau à Mbappé ?

Pierrick Levallet

Après avoir passé sept ans de sa carrière au PSG, Kylian Mbappé estime qu'il est temps pour lui de relever un nouveau défi. La star de 25 ans a alors annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle allait partir à l'issue de la saison. Depuis, le PSG a privé l'international français du dernier match de Ligue 1. Mais les choses devraient être différentes contre l'OL en finale de la Coupe de France.

Sept ans après, l’aventure va se terminer. D’ici quelques semaines, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L’international français a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d’une semaine. Depuis, le PSG l’a privé du dernier match de cette saison de Ligue 1. Mais le club de la capitale ne devrait pas en faire de même pour la Coupe de France.

Mbappé - PSG : Énorme indice pour son futur ? https://t.co/yiRtBLxHPy pic.twitter.com/7CxybfhOlT — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Mbappé présent contre l'OL ?

Selon les informations de Relevo , Luis Enrique devrait certainement convoquer Kylian Mbappé pour la finale de la Coupe de France contre l’OL. De cette manière, l’international français pourra faire ses adieux au football français et au PSG, avec potentiellement un nouveau trophée en poche. L’entraîneur parisien devrait offrir ce dernier cadeau à la star de 25 ans avant son départ.

Le Real Madrid tient la corde pour sa signature