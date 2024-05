Le PSG recale Thierry Henry !

Thomas Bourseau

La fête du sport va bientôt envahir Paris et ses environs. En effet, les Jeux Olympiques (26 juillet - 11 août) permettront à Thierry Henry d’éventuellement rafler la médaille d’or comme il le confiait à Prime Video il y a quelques mois. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et de l’équipe olympique devrait néanmoins se passer de Bradley Barcola et de Warren Zaïre-Emery. Et pas par choix. Explications.

Comme tous les quatre ans, l’Euro cède la place et l’audience aux Jeux Olympiques quelques jours après son dénouement. Et cette année 2024 le prouve. Le 14 juillet prochain aura lieu la finale du championnat d’Europe. Dans la foulée, Paris accueillera les JO du 26 juillet au 11 août. Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry s’occupera de l’équipe de foot masculine pendant les olympiades.

Thierry Henry va devoir communiquer sa liste, ce sera sans deux pépites du PSG ?

Cependant, comme le champion du monde 98 l’a lui-même regretté, les dates des Jeux Olympiques n’entrent pas dans le calendrier de la FIFA. De quoi permettre aux clubs de bloquer leurs joueurs et donc de priver Thierry Henry de pas mal d’éléments alors qu’il devra communiquer sa liste de 18 joueurs et quatre réservistes le 3 juillet prochain au Comité international olympique (CIO). Ex-capitaine de son équipe, Warren Zaïre-Emery pourrait manquer à l’appel. Il en va de même pour Bradley Barcola sur qui Thierry Henry a beaucoup compté cette saison pendant les rassemblements des Bleuets.

Barcola et Zaïre-Emery privés de JO par le PSG ?