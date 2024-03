Un grand nom du PSG plombé par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé dispute sa dernière saison au PSG et apprend à connaître Luis Enrique. Depuis le début de l’exercice, l’entraîneur espagnol le balade sur le flanc gauche de l’attaque ainsi qu’à la pointe. Et ce repositionnement ne plairait guère à Randal Kolo Muani selon L’Équipe. Explications.

Au cours du dernier mercato estival, le comité de direction du PSG a sorti le grand jeu. Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain, a effectué un gros recrutement aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi en bouclant douze renforts y compris Xavi Simons prêté dans la foulée au RB Leipzig. Parmi les recrues figure le nom de Randal Kolo Muani dans les toutes dernières heures du mercato.

Kolo Muani, un flop au PSG ?

Recruté pour 90M€, Randal Kolo Muani n’a pour l’instant pas eu l’impact escompté par les dirigeants du PSG qui ont poussé jusqu’au bout pour que les dirigeants de l’Eintracht Francfort acceptent de céder l’international français qui s’est révélé aux yeux du monde pendant le Mondial 2022 au Qatar. Et d’après L’Équipe , il se pourrait que les raisons des problèmes de Kolo Muani soient purement tactiques.

Mbappé repositionné, Kolo Muani en fait les frais ?

En effet, Luis Enrique utilise souvent Randal Kolo Muani sur le couloir gauche depuis le mois de décembre et le repositionnement de Kylian Mbappé dans l’axe de l’attaque. Et à en croire les informations communiquées par le quotidien sportif ce mercredi, Kolo Muani n’apprécierait guère le fait d’évoluer à cette position pour la simple et bonne raison qu’il se sentirait moins influent à gauche qu’à la pointe de l’attaque ou dans le couloir droit.