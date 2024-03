Le PSG a choisi le remplaçant de Mbappé, c’est la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé en interne, le PSG cherche à dénicher le successeur de l’attaquant vedette. Un rôle qui pourrait confier à Warren Zaïre-Emery, le mieux placé pour représenter le club de la capitale. Cependant, ce choix ne fait pas l’unanimité et pourrait bien impacter la montée en puissance du jeune milieu de terrain.

En fin de saison, Kylian Mbappé quittera le PSG et va laisser un vide sur le plan sportif mais également extra-sportif. En ce qui concerne la seconde catégorie, le PSG veut faire de Warren Zaïre-Emery le joueur qui incarne son projet. Une grosse erreur pour Mathieu Faure.

PSG - Mbappé : Luis Enrique en remet une couche ! https://t.co/uyizJiXMN9 pic.twitter.com/hwuGNHRIXe — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

«Il ne faut surtout pas ! On va le cramer»

« Il ne faut surtout pas ! On va le cramer. Quand tu parles tout le temps d'un truc, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Il ne faut pas créer une overdose auprès de lui. Il faut le laisser tranquille. Déjà, je trouve qu'on le surexpose beaucoup. Je pense que c'est lié au départ de Kylian Mbappé et on veut montrer qu'on a déjà son successeur », explique le journaliste au micro de France Bleu , avant de poursuivre.

«Ce n'est pas lui qui doit porter le projet»