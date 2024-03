PSG - Real Madrid : Mbappé défié avant son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà décidé son départ et prendra la direction du Real Madrid à cette échéance. En attendant, l’attaquant français pourrait croiser la route du club merengue en Ligue des Champions, mais pas de quoi effrayer son compatriote français Eduardo Camavinga qui ne craint pas Mbappé et le PSG.

La belle histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG prendra fin à l’issue de la saison, puisque le capitaine de l’équipe de France a décidé de ne pas prolonger et de partir libre à cette échéance. Il va néanmoins tenter d’aider le PSG à enfin soulever la première Ligue des Champions de son histoire avant de changer d’air, et on peut s’attendre à du lourd pour la suite de la compétition.

Mbappé - PSG : Un accord est trouvé ! https://t.co/pK67JkKSTO pic.twitter.com/19yd0tIQ4u — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Le PSG et Mbappé peuvent tirer le Real Madrid

En effet, le PSG pourrait tout à fait hériter du Real Madrid au moment du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, et Kylian Mbappé croiserait ainsi le fer avec sa future équipe. Un véritable choc sur le papier, mais qui ne fait pas plus peur que cela à Eduardo Camavinga…

« Le PSG ? Nous ne craignons personne »