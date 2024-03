PSG : Le pote de Mbappé annonce une «offre folle» ?

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG en 2021, Achraf Hakimi s'est rapidement rapproché de Kylian Mbappé. Les deux joueurs sont désormais presque inséparables. Mais au tout début de sa carrière, bien avant de débarquer dans la capitale, le latéral droit de 25 ans a dû faire un choix concernant sa nationalité sportive. Achraf Hakimi a alors opté pour le Maroc, et a même avoué avoir reçu une offre alléchante pour être convaincu.

Joueur du PSG depuis 2021 et très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi aurait pu évoluer pour une autre nation. Le latéral droit dispose de la double nationalité marocaine et espagnole puisqu’il est né à Madrid. Le joueur d’aujourd’hui 25 ans, sélectionné pour la première fois pour le Maroc en 2016, compte désormais 72 matchs à son actif sous les couleurs des Lions de l’Atlas .

Mbappé - PSG : Luis Enrique retourne sa veste https://t.co/P7um3yMyx9 pic.twitter.com/rTZv6hYR1M — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Hakimi avait un dilemme entre le Maroc et l’Espagne

Mais Achraf Hakimi aurait pu être international espagnol. Le joueur formé au Real Madrid a même pu goûter aux sélections de jeunes de la Roja . Mais finalement, le Maroc a fini par le convaincre. La star du PSG a d’ailleurs avoué avoir reçu une offre alléchante pour choisir les Lions de l’Atlas plutôt que l’Espagne.

«Le Maroc lui a directement offert l'équipe A»