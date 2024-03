Mbappé - PSG : Luis Enrique retourne sa veste

Pierrick Levallet

Mi-février, Kylian Mbappé a annoncé sa décision au PSG. En fin de contrat en juin prochain, l'international français ne compte pas prolonger et a donc l'intention de partir libre à l'issue de la saison. Depuis, Luis Enrique a changé son fusil d'épaule concernant la star de 25 ans, qu'il ne considère plus comme intouchable.

Kylian Mbappé a déjà annoncé une première décision pour son avenir. Mi-février, le capitaine de l’équipe de France aurait confié aux dirigeants parisiens et au vestiaire du PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Une page va donc se tourner cet été. Après sept saisons passées chez les Rouge-et-Bleu, le natif de Bondy ira poursuivre sa carrière ailleurs. Le club de la capitale devra faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine.

Luis Enrique - PSG : Une première victime est déjà annoncée https://t.co/a7SU4UtvFU pic.twitter.com/x7rPRleuLF — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Luis Enrique prépare l'avenir au PSG

Comme le rapporte Le Parisien , Luis Enrique aurait donc changé son fusil d’épaule à l’égard de Kylian Mbappé. Sur la première partie de saison, l’entraîneur du PSG montrait qu’il ne pouvait pas se passer de l’international français. Mais depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ mi-février, Luis Enrique l’utilise avec parcimonie surtout en Ligue 1.

Mbappé va devoir s'habituer au banc de touche